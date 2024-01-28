Лучшие прически для женщин 40: скроют залысины и прибавят объема (фото)

Женщины старше 40 лет часто сталкиваются с проблемами, связанными с волосами. Это может быть потеря волос, или их вялость и тусклость.

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Однако существует ряд причесок, которые могут помочь скрыть эти проблемы и придать волосам объем и изящество, пишет She Finds.

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Эксперты рекомендуют следующие пять причесок для женщин старше 40 лет:

Итальянский боб – это классика, которая никогда не выходит из моды. Он имеет густые тупые концы, создающие воздушный, объемный вид.

Многослойный лоб с челкой-шторкой — это еще один отличный вариант для женщин старше 40 лет. Слои помогают добавить объема, а челка может скрыть морщины на лбу и привлечь больше внимания к глазам.

Пикси с глубоким боковым пробором – это стильный и современный вариант для женщин с короткими волосами. Боковой пробор помогает создать объем и подчеркнуть черты лица.

Тонкий, волнистый шегги – это универсальная прическа, подходящая для любого типа волос. Она может быть заключена в разные стили, чтобы подчеркнуть индивидуальность.

Асимметричный боб – это модный и изысканный вариант для женщин, желающих придать образу элегантности. Асимметрия помогает создать интересный и необычный вид.

Помимо выбора правильной прически, важно также правильно ухаживать за волосами. Регулярная стрижка помогает удалить поврежденные кончики и сохранить волосы здоровыми и ухоженными. Также важно использовать качественные продукты по уходу за волосами, которые помогут восстановить его объем и блеск.

Благодаря правильному выбору прически и уходу за волосами женщины старше 40 лет могут выглядеть стильно и молодо.

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