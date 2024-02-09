Лучшие прически для женщин с овальным лицом: рекомендации стилистов (фото)

Овальная форма лица считается одной из наиболее гармоничных и универсальных. Женщинам с такой формой лицо повезло, потому что им подходят почти все стрижки.

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Другими словами, у вас есть широкий выбор причесок, которые будут подходить именно вам. Тем не менее есть некоторые, которые будут особенно выгодно выглядеть на лице такой формы, пишет Southern Living.

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9 лучших причесок для овальной формы лица от стилистов:

Чин Боб

Женщины с овальным лицом могут иметь смелую длину, захватывающую подбородок, благодаря симметричным чертам. Он снимает самую широкую часть вашего лица или висков, делая скулы выразительными.

Лоб

Обрамите лицо бахромой. Попросите сделать слои, подчеркивающие скулы, чтобы убедиться, что они не укорачивают и не удлиняют длину вашего лица. Завершите модный вырез длиной до плеч.

Слои для обрамления

Эта прическа подчеркивает лучшие черты лица и наиболее универсальна, поскольку не требует особого ухода.

Многослойный вырез до плеч

Для овального лица такая прическа является настоящей находкой. С помощью глубокого бокового пробора и воздушной челки вы создадите неповторимый образ.

Супер Пикси

Такая прическа "не для всех", но те, у кого овальное лицо, безусловно, могут ее носить.

Челка с бахромой

Стилисты твердо убеждены, что каждая женщина "должна попробовать челку хотя бы раз в жизни". Для овальных лиц челка особенно подойдет.

Асимметричный крой к плечу

Не следует бояться асимметричного выреза, демонстрируя соотношение лица 3:2. Эта тенденция придает тупому лбу оттенок крутого женского стиля.

Современная шегги

Вьющиеся девушки, примите во внимание: если есть одна стрижка, захватившая повсюду салоны, то это современная версия шегги. Слои и челка – безумно подходят для овальных лиц.

Супер боковая часть

Увеличенная боковая часть подчеркивает ширину скул и макушки – это идеальный выбор для овала.

Стилисты советуют обращаться к парикмахерам, которые помогут подобрать стрижку, соответствующую вашим чертам лица и типу волос. Учитывайте ваш образ жизни и личные предпочтения при выборе стрижки.

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