Лучшие прически для женщин с седыми волосами на 2024 год (фото)

Серебристые волосы издавна считаются признаком красоты и мудрости. Существует множество способов похвастаться этими потрясающими цветами волос.

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Парикмахеры и стилисты в комментарии SheFinds показали четыре лучшие прически для седовласых женщин, которые будут подходить обладательницам любого лица.

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Многослойное пикси "с солью и перцем"

Джейми Ли Кертис – вечная королева шикарных коротких седых причесок и часто пользуется такими многослойными прически, которые без труда подчеркивают ее лицо. "Стрижка пикси — это всегда весело, и ее можно оформить так, чтобы она была молодой, но в то же время зрелой", — говорят парикмахеры. Как видно на фото, пикси Кертис сохраняется короткой, но также тонкой, что придает много объема без утяготяющей длины.

Асимметричное пикси с пробором на бок

Изящная стрижка пикси с боковым пробором, как у Хелли Берри – неподвластна времени и показывает, что вы можете никогда добавить другой цвет к серому для двухцветного образа. Как отмечают парикмахеры, это "прекрасная яркая прическа, которая всегда выделяет седые волосы". А такой глубокий боковой пробор может придать больше объему тонким волосам, чем средний пробор, и это также может скрыть любые признаки истончения в области макушки.

Серый волнистый боб с косой челкой

Серый боб до плеч и челка сбоку, как у Гленн Клоуз – элегантный и нестареющий вариант для седых волос. По мнению стилистов, длинная и скошенная набок челка "прибавляет длины и объема, поэтому вам не придется тратить часы на укладку".

Волнистый старый голливудский боб

Такой прической поразила Сиара поразила Met Galа. Стилисты отмечают, что стрижка боб и пробор естественных волнистых прядей набок могут помочь "оформить ваше лицо очень подобострастно, изысканно".

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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