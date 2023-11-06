Лучшие с прилавка: Как выбрать спелые бананы без ГМО

Бананы – это сладкие, сочные фрукты, часто встречающиеся на столах многих украинцев. Этот популярный фрукт подходит и взрослым и детям, но не все знают, как правильно выбирать бананы, чтобы убедиться, что они не содержат ГМО.

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В издании УНИАН раскрыли секреты выбора бананов в магазине или на рынке. Ниже приведены ключевые признаки, указывающие на спелость банана:

Цвет шкурки: Спелый банан должен быть равномерно желтого цвета без видимых зеленых пятен. Аромат: Запах хорошего банана должен быть насыщенным и фруктовым. Коричневые точки: Наличие нескольких коричневых точек на кожуре допускается, это обычно признак спелости. Консистенция: Спелый банан должен быть упругим и плотным на ощупь.

Важно запомнить, что любые черные вкрапления, признаки гниения, а также слишком мягкая банана текстура свидетельствуют о том, что фрукт невкусный, испорченный или перезрелый и его не стоит покупать.

Если вы хотите быть уверены, что выбираете бананы без ГМО, обращайте внимание на этикетку. Производители обязаны предоставить полную информацию о продукте, и это включает в себя коды продукта.

Органические бананы, выращенные без использования химикатов и не содержащие ГМО, можно узнать по этикеткам с кодами 4011 и 94011. Другие бананы, в том числе имеющие пятизначный код, начиная с цифры 8, следует избегать, поскольку это свидетельствует о возможном использовании ГМО в их производстве.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы, чтобы они хранились гораздо дольше.

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