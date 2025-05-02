Лучший маринад для тающего во рту шашлыка: простой рецепт

С приходом теплых дней многие задумываются о шашлыках. Но что выбрать для маринада, чтобы мясо было сочным и вкусным?

Эти проверенные рецепты точно пригодятся. Об этом пишет Униан.

Классический рецепт маринада для шашлыка

Этот вариант – настоящая классика, которая всегда срабатывает. Время приготовления – около 45 минут.

Ингредиенты:

1 кг мяса;

0,5 кг лука;

300 мл растительного масла;

соль;

специи: хмели-сунели, молотый перец, кориандр.

Способ приготовления:

В эмалированную миску влить масло, добавить специи и оставить на 20 минут для настаивания. Тем временем нарезать лук кольцами (не очищая). Одну луковицу мелко покрошить, щедро посолить и добавить в маринад. Добавить мясо в ароматную смесь, хорошо перемешать. Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше дольше.

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Маринад для свиного шашлыка: что попробовать гурманам

Чтобы сделать свинину нежной и сочной, следует воспользоваться одним из двух вариантов маринада:

1. Маринад на кефире

Кефир отлично размягчает мясо, делая его особенно нежным.

Требуется:

1 кг свинины;

400 мл нежирного кефира;

по 1 ст. л. томатной пасты, горчицы, перца и паприки;

3 ст. л. молотого кориандра;

пучок свежей кинзы.

Как мариновать: Измельчить кинзу, смешать со всеми ингредиентами, добавить мясо и оставить не менее 2 часов.

2. Маринад на газированной минералке

Этот рецепт позволяет максимально раскрыть естественный вкус мяса.

Ингредиенты:

1 кг мяса;

150 мл газированной минеральной воды;

2 луковицы;

щепотка мускатного ореха;

соль и молотый перец – по вкусу.

Лук нарезать полукольцами, смешать с перцем и орехом. Добавить мясо, посолить, влить минералку и оставить настаиваться на несколько часов.

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