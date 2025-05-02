Лучший маринад для тающего во рту шашлыка: простой рецепт
С приходом теплых дней многие задумываются о шашлыках. Но что выбрать для маринада, чтобы мясо было сочным и вкусным?
Эти проверенные рецепты точно пригодятся. Об этом пишет Униан.
Классический рецепт маринада для шашлыка
Этот вариант – настоящая классика, которая всегда срабатывает. Время приготовления – около 45 минут.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса;
- 0,5 кг лука;
- 300 мл растительного масла;
- соль;
- специи: хмели-сунели, молотый перец, кориандр.
Способ приготовления:
- В эмалированную миску влить масло, добавить специи и оставить на 20 минут для настаивания.
- Тем временем нарезать лук кольцами (не очищая). Одну луковицу мелко покрошить, щедро посолить и добавить в маринад.
- Добавить мясо в ароматную смесь, хорошо перемешать.
- Оставить мариноваться минимум на 2 часа, а лучше дольше.
Читайте также: Начался сезон спаржи: приготовьте запеченную с творогом
Маринад для свиного шашлыка: что попробовать гурманам
Чтобы сделать свинину нежной и сочной, следует воспользоваться одним из двух вариантов маринада:
1. Маринад на кефире
Кефир отлично размягчает мясо, делая его особенно нежным.
Требуется:
- 1 кг свинины;
- 400 мл нежирного кефира;
- по 1 ст. л. томатной пасты, горчицы, перца и паприки;
- 3 ст. л. молотого кориандра;
- пучок свежей кинзы.
Как мариновать: Измельчить кинзу, смешать со всеми ингредиентами, добавить мясо и оставить не менее 2 часов.
2. Маринад на газированной минералке
Этот рецепт позволяет максимально раскрыть естественный вкус мяса.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса;
- 150 мл газированной минеральной воды;
- 2 луковицы;
- щепотка мускатного ореха;
- соль и молотый перец – по вкусу.
Лук нарезать полукольцами, смешать с перцем и орехом. Добавить мясо, посолить, влить минералку и оставить настаиваться на несколько часов.
Напомним, мы уже писали, как приготовить дома ребрышки BBQ.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!