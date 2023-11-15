Лучший рецепт: Как приготовить невероятно вкусное и аппетитное лечо на зиму
Лечо – это не просто закуска, это традиционное блюдо, которое можно сделать особенно вкусным и неповторимым. Если вы хотите, чтобы ваши соседи выпрашивали у вас этот непревзойденный рецепт, попробуйте наш вариант лечо со сладким перцем на зиму.
Этот простой рецепт издания УНИАН гарантирует вкусное и ароматное лечебное средство, которое сохранится на зиму. Отправляйтесь в кулинарное путешествие и угощайте семью и друзей этим вкусным блюдом.
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Ингредиенты:
- 2 кг сладкого перца
- 1 кг репчатого лука
- 2 кг помидоров
- 150 г растительного масла
- 2 ч. л. соли
- 4 ст. л. сахара
- 1 ч. л. черного перца горошком
- 4 шт. душистого перца горошком
- 2 шт. лаврового листа
- 3 ст. л. 9% уксуса
Приготовление:
- Помидоры тщательно вымойте и пропустите через мясорубку или кухонный комбайн.
- Репчатый лук нарежьте колечками, а сладкий перец – соломкой.
- Выложите овощи в томатную массу.
- Солите лечо, добавьте сахар, перец и лавровый лист.
- Тушите смесь в течение 60 минут, после чего добавьте уксус, перемешайте.
- Разлейте лечо по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
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