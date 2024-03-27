Лучший топинг: как приготовить вкусную заливку для творожников

Сырники – это классика украинской кухни. Их готовят многие хозяйки, но не всем удается сделать их нежными, рыхлыми и аппетитными.

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Рецептом сырников с ароматной заливкой, которые просто тают во рту, поделились на странице kristy_cookery. Для более ласкового вкуса сырники можно предварительно обжарить на сковороде. Вместо варенья можно использовать сметану, йогурт, ягодный соус или мед. Попробуйте этот рецепт и вы будете приятно удивлены!

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Секрет успеха:

Используйте творог.

Соблюдайте пропорции.

Не перемешивайте тесто слишком долго.

Запекайте сырники в заливке.

Ингредиенты:

Для сырников:

Сыр – 500 г

Яйцо – 1 шт

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Ваниль – по вкусу

Для заливки:

Сметана – 200 г

Яйцо – 1 шт

Молоко – 50 мл

Сахар – 2 ст. л.

Ваниль – по вкусу

Приготовление:

Приготовьте тесто для сырников: смешайте творог, яйцо, сахар, муку и ваниль. Сформируйте сырники и выложите их в форму для запекания. Приготовьте заливку: смешайте сметану, яйцо, молоко, сахар и ваниль. Залейте сырники заливкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25 минут. Дайте сырникам немного остыть, полейте вареньем или любимым топингом.

Приятного аппетита!

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