Лунное дыхание поможет уснуть тем, у кого есть проблемы: как это работает

Стресс, волнение или просто внутреннее беспокойство – многие причины могут мешать нам спать ночью. Пересчет овец, прослушивание успокаивающей музыки или чтение книги – это не всегда помогает.

Но не стоит отчаиваться, поскольку существует простой метод, который может помочь вам быстро заснуть – "лунное дыхание", пишет издание Fit for fun.

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Что такое "лунное дыхание"?

"Лунный дыхание" - это японская техника дыхания, которая также используется в йоге. Ее название происходит от того, что она успокаивает ум и тело, подобно тому, как луна успокаивает ночь.

Как работает "лунное дыхание"?

Лягте или сядьте удобно. Закройте правую ноздрю указательным и средним пальцами правой руки. Глубоко и медленно вдохните через левую ноздрю. Медленно выдохните через левую ноздрю. Повторите 3-4 раза в течение 5-10 минут.

Как "лунное дыхание" помогает уснуть?

Левая ноздря связана с парасимпатической нервной системой, отвечающей за расслабление. Глубокое дыхание через левую ноздрю стимулирует парасимпатическую нервную систему, что приводит к расслаблению тела и разума.

"Лунный дыхание" также может помочь вам в течение дня. Если вы чувствуете усталость и вам нужна энергия, закройте левую ноздрю и глубоко дышите через правую. Это "солнечное дыхание" поможет вам зарядиться бодростью.

Нужно немного практики, чтобы овладеть "лунным дыханием". Не отчаивайтесь, если у вас не получится с первого раза. Продолжайте практиковать и вы сможете засыпать в течение нескольких минут.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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