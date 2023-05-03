Лунное затмение 5 мая: как правильно загадать желание

5 мая 2023 года произойдет лунное затмение, которое продлится с 17:14 до 21:31 по киевскому времени. Это будет глубоким полутеневым затмением месяца с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года. Явление будут полностью наблюдаться в Азии и Австралии, а восходящая часть – над Африкой и большинством Европы, в частности в Украине.

Читайте также: Что категорически нельзя делать на лунное затмение

В течение затемнения есть некоторые ограничения. Не рекомендуется возбуждать новые дела, отправляться в дальние путешествия, стричь и красить волосы, делать хирургические операции, начинать лечение или делать инъекции красоты.

Вместо этого предлагается заняться своим здоровьем и физической формой, сходить к врачу, принимать ванны с травами или солью, заняться уборкой дома, избавиться от старых и ненужных вещей и медитировать.

Видео дня

Люди часто ждут зеркальные даты, чтобы сделать желание. Они верят, что таким образом увеличат свои шансы на его исполнение. По словам эзотериков, возможно, но нужно провести особый ритуал и тщательно подобрать слова.

Есть разные способы, которые могут помочь в осуществлении желания. Один из них состоит в том, чтобы внимательно посмотреть на свое отражение в зеркале и пять раз четко выговорить свое желание. Важно, чтобы никого не было рядом, потому что это должен быть тайный обряд.

Другой способ – написать свое желание пять раз на листе бумаги перед сном, разрезать листок на пять частей и разместить их по всей квартире, а один из них положить под подушку. Утром нужно собрать все куски бумаги и сжечь их, произнося свое желание вслух.

Следует перед тем сделать детальный план о том, чего на самом деле хотите и для чего это вам нужно. Также не забывайте, что ни в коем случае нельзя желать кому-нибудь зла, поскольку это может вернуться против вас.

Напомним, 20 апреля жители Земли наблюдали гибридное солнечное затмение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!