Любимое блюдо Франка: Как приготовить засыпанную капусту
Засыпанная капуста – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из квашеной капусты, пшена и сметаны. Она проста в приготовлении и имеет насыщенный вкус.
Для более насыщенного вкуса можно добавить в капусту с пшеном мелко нарезанную зелень. Если вы хотите, чтобы блюдо было более пикантным, добавьте к нему немного чеснока или перца чили. Засыпанную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.
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Ингредиенты
- 1 кг квашеной капусты
- 1/2 стакана шлифованного пшена
- 1 яйцо
- 100 г сметаны
- 3 луковицы
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
- Квашеную капусту хорошо промойте и отожмите. Мелко нарезать и варить в подсоленной воде в течение 15 минут.
- Пшено засыпьте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем слейте жидкость.
- Взбейте яйцо с пшеном.
- Засыпьте пшено с яйцом на варящуюся капусту. Не перемешивайте, пока пшено не разбухнет полностью.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
- Добавьте обжаренный лук и сметану в капусту с пшеном. Посолите и поперчите по вкусу.
- Варите еще 10 минут до готовности.
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