Любимое место? Почему коты выбирают подоконники для сна и отдыха

Многие владельцы кошек отмечают, что каждая кошка имеет особый интерес к окнам. Это неожиданно? Даже котёнок, только начиная свою жизнь, уже проявляет интерес к открытым пространствам за окном.

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В статье Ukr.Media делится мнениями экспертов об этом явлении. Многие домашние питомцы считают подоконник своим любимым местом для отдыха и сна. Даже кошки, имеющие доступ на улицу, выбирают окно для засыпания после прогулок. Эксперты утверждают, что это связано с любознательностью и желанием быть в курсе происходящих за окном событий.

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С одной стороны это место придает ощущение защищенности, ведь кошка может быстро отступить в безопасное место в случае опасности. С другой стороны, это отличная возможность для животного наблюдать за окружающим миром. В холодное время года, когда батареи работают на полную мощность, окно предоставляет удобное место, чтобы погреться.

Но для кошек, проживающих в многоквартирных домах, открытое окно может скрывать серьезные опасности. Коты – врожденные охотники, и пролетающая птица может спровоцировать животное на прыжок через окно.

Даже способность кошек приземляться на четыре лапы не гарантирует отсутствия травм. По этой причине важно защищать окна сеткой, чтобы обеспечить безопасность ваших четырехлапых друзей.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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