Любимый десерт королевы Виктории: рецепт бисквита на 30 минут

Такой бисквит готовили во времена довольно строгой английской Викторианской эпохи. Тогда его выпекали и подавали без начинки и добавляли сверху сахарную пудру. Рецептом этого бисквита поделился Shuba.

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Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1 стакана

Разрыхлитель – 1.5 ч. л.

Сахар – 1 стакана

Масло сливочное – 225 г

Яйца куриные – 2 шт.

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Молоко – 0.5 стакана

Сахарная пудра – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Форму для выпекания диаметром 20 см смажьте растительным маслом и присыпьте мукой излишки встряхните.

2. Во время приготовления сливочное масло должно быть достаточно размягченным, а яйца – комнатной температуры.

3. Муку и разрыхлитель просейте в среднюю миску.

4. Сливочное масло с сахаром взбейте в блендере.

5. Добавьте яйца по одному, после чего – ванильный экстракт.

6. Порционно добавьте мучную смесь и влейте молоко, перемешайте.

7. Тесто вылейте в форму.

8. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.

9. После остывания извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

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