Любимый десерт королевы Виктории: рецепт бисквита на 30 минут
Такой бисквит готовили во времена довольно строгой английской Викторианской эпохи. Тогда его выпекали и подавали без начинки и добавляли сверху сахарную пудру. Рецептом этого бисквита поделился Shuba.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 1 стакана
Разрыхлитель – 1.5 ч. л.
Сахар – 1 стакана
Масло сливочное – 225 г
Яйца куриные – 2 шт.
Ванильный экстракт – 1 ч. л.
Молоко – 0.5 стакана
Сахарная пудра – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Форму для выпекания диаметром 20 см смажьте растительным маслом и присыпьте мукой излишки встряхните.
2. Во время приготовления сливочное масло должно быть достаточно размягченным, а яйца – комнатной температуры.
3. Муку и разрыхлитель просейте в среднюю миску.
4. Сливочное масло с сахаром взбейте в блендере.
5. Добавьте яйца по одному, после чего – ванильный экстракт.
6. Порционно добавьте мучную смесь и влейте молоко, перемешайте.
7. Тесто вылейте в форму.
8. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.
9. После остывания извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.
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