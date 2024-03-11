Любители морепродуктов будут в восторге: рецепт мексиканского коктейля из креветок

Это блюдо – настоящий гастрономический гибрид, сочетающий в себе лучшие качества сытной закуски и освежающего напитка. Она напоминает безалкогольную версию культовой "Кровавой Мэри", но с особым тропическим акцентом – нежными, сочными креветками.

Видео дня

Coctel de Camarones можно наслаждаться по-разному: хрустящими кукурузными чипсами начес, погружаясь в его богатый аромат и вкус, или изысканно подбирая кусочки креветок и авокадо с помощью вилки, ценя каждую грань его многогранного букета. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты (12 порций)

– 450 г креветок

- соль по вкусу

- 1 красная луковица

- 1 огурец

- 1 стебель сельдерея

- 1 перец халопеньо

- 400 г томатов

- 1/2 стакана кетчупа

- 1/4 стакана свежей кинзы

- 2 столовые ложки сока лайма

- Соус Табаско по вкусу

- 1 авокадо

Читайте также: Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт

Приготовление:

Очистите сырые креветки. Налейте в кастрюлю холодную воду, посолите, добавьте панцири и головы креветок и доведите до кипения. Отцедите бульон в отдельную кастрюлю и сварите в нем креветки в течение 2-3 минут. Выньте креветки, оставив бульон. Половину креветок нарежьте большими кусочками, оставив вторую половину целиком. Положите измельченные креветки в миску, добавьте нарезанный лук, огурец, сельдерей, халапеньо и томаты. Приправьте кетчупом, добавьте кинзу, сок лайма и соус Табаско. Аккуратно перемешайте. Понемногу добавляйте охлажденный креветочный бульон к смеси, пока она не приобретет нужную консистенцию (примерно один стакан жидкости). Перед подачей посолите по вкусу, добавьте острый соус и аккуратно перемешайте с измельченным авокадо. Выложите целые креветки сверху. Подавайте Coctel de Camarones в бокалях или небольших мисочках, украшенных хрустящими чипсами из тортильи.

Напомним, мы уже писали, как вкусно приготовить перловку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !