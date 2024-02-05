Любят поспать вместо прогулки: Названы 10 самых ленивых пород собак

Мечтаете о собаке, которая не будет требовать ежедневных прогулок и часами дремлет у ваших ног? Тогда вам подойдет одна из этих 10 пород собак, которые известны своей любовью ко сну!

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Помните, что каждая собака индивидуальна, пишет gazeta.ua. Даже если порода известна своей любовью ко сну, ваша собака может быть более активной. Важно уделять вашему любимцу внимание и давать ему столько активности, сколько ему действительно нужно.

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1. Английский бульдог: Эти милые собаки не предназначены для активных игр. Им больше нравится уют и тепло вашей кровати.

2. Кавалер-кинг-чарльз-спаниэль: Эти элегантные собаки обожают ласку. Их потребности в активности минимальны, а после короткого моциона они с радостью подремают на диване.

3. Чау-чау: Эти пушистые мишки не требуют много движения. По данным Американского кинологического клуба, им хватает 43 минуты активности в день.

4. Французский бульдог: Эти компактные собаки идеально подходят для жизни в квартире. Им не нужны долгие прогулки, а большую часть дня они счастливы просто лежать рядом с вами.

5. Бассет-хаунд: Эти добродушные собаки с короткими кавычками не очень любят бегать. Им больше нравится спокойно идти рядом с вами, а затем вздремнуть в вашем кресле.

6. Грейхаунд: Эти собаки, известные своей скоростью, на самом деле обожают ничего не делать. Когда они не на соревнованиях, они с радостью свернутся калачиком на диване.

7. Ньюфаундленд: Эти величественные собаки экономят свою энергию. Им хватает короткого моциона, чтобы потом наслаждаться длинным сном.

8. Цвергпинчер: Эти маленькие собаки не требуют много места для игр. Им хватает комнаты, чтобы немного побегать, а потом они с радостью подремают в вашем кармане.

9. Мопс: Эти очаровательные собаки с коротенькими кавычками не очень выносливы. Им хватает короткого моциона, чтобы потом отдохнуть на ваших коленях.

10. Немецкий дог: Эти величественные собаки не требуют много движения. Им хватает короткого моциона, чтобы потом наслаждаться длинным сном.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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