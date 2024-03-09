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Любят тень: какие цветы можно сажать под деревьями

Игорь Романько

Какие цветы можно посадить под деревьями

Хотите украсить тенистые уголки сада? Не проблема! Существует множество прекрасных растений, которые прекрасно чувствуют себя в условиях недостатка солнечного света.

Эти 5 растений – лишь малая часть тенелюбивых красавцев, которые могут украсить ваш сад. Не бойтесь экспериментировать, ведь благодаря разнообразию видов вы сможете создать неповторимый дизайн даже в самых затененных уголках вашего участка, пишет ТСН.

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1. Папоротник:

  • Эта многолетняя красавица бывает разных видов, форм и размеров.
  • Неприхотлива в уходе, устойчива к перепадам влажности и качеству почвы.
  • Идеально подходит для создания уютной атмосферы в тенистых местах.

2. Госта:

  • Цветет в тени и привлекает опылителей.
  • Адаптируется к сухой почве.
  • Имеет множество сортов с разной окраской листьев.

3. Коралловые колокольчики:

  • Нуждаются немного больше света, чем папоротник или госта.
  • Цветут в течение длительного времени.
  • Имеют яркие листья, которые становятся еще более выразительными в тени.

4. Орлики (аквилегия):

  • Любят полутень.
  • Привлекают опылители.
  • Имеют живописные цветы и интересные листья, похожие на папоротник.

5. Аюга:

  • Прекрасно растет как в тени, так и на солнце.
  • Имеет вечнозеленые листья.
  • Быстро разрастается, подавляя сорняки.

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