Люди могут 'нюхать' эмоции друг друга – ученые

Обоняние – это не только важное ощущение человека для познания мира природы. Он также играет определенную роль в том, как мы общаемся.

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Исследования показывают, что мы можем распознать своих родственников, определить, кто генетически родственен, и определить потенциальных друзей, нюхая запах их тела. Мы также можем выявить эмоциональное состояние человека по его запаху, пишет Live Science.

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Например, исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что люди, нюхавшие подушечки, на которых держались впитывающие прокладки людей с веселым нравом, сами чувствовали подъем настроения.

Другое исследование показало, что женщины более чувствительны к запахам, сигнализирующим о тревоге у мужчин. Это может объяснить, почему женщины исторически сложилось так, что в трудных ситуациях именно они заботились о молодых и немощных.

В общем, чувствительный нос является преимуществом, улучшающим нашу глубоко социальную жизнь. Люди с лучшим обонянием имеют большую социальную сеть, больше друзей и чаще встречаются с ними.

Однако механизмы того, как люди воспринимают запахи тела и превращают их в изменения в нашем поведении, остаются в основном загадкой. Ученые также начинают определять, какие химические вещества в запахе тела могут отвечать за влияние на социальные связи.

Люди с потерей обоняния могут потерять важные, но подсознательные способы общения с другими. Поэтому важно ценить обоняние, как самое честное из наших чувств, отмечают ученые.

Ранее учёные обнаружили способ заметить болезнь Паркинсона за 30 лет до появления симптомов.

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