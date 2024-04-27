Людям, с какими заболеваниями нельзя есть сельдь: может обострить состояние

Хотя лосось и другие "дорогие" рыбы и славятся пользой, не стоит недооценивать сельдь. Эта доступная рыба по своим питательным свойствам не уступает элитным сортам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Но людям с некоторыми заболеваниями противопоказано есть рыбу. Об этом пишет ТСН.

Чем полезна сельдь:

Богатый жирами, витаминами и минералами: Сельдь содержит омега-3 жирные кислоты, витамины A, D, E, B12, селен, фосфор, калий и другие важные для организма вещества.

Сельдь содержит омега-3 жирные кислоты, витамины A, D, E, B12, селен, фосфор, калий и другие важные для организма вещества. Укрепляет сердечно-сосудистую систему: Омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень "вредного" холестерина, улучшить работу сердца и снизить риск образования тромбов.

Омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень "вредного" холестерина, улучшить работу сердца и снизить риск образования тромбов. Поддерживает здоровье мозга: Витамины группы B и омега-3 кислоты оказывают положительное влияние на работу мозга, память и концентрацию внимания.

Укрепляет кости и иммунитет: Витамин D и кальций, содержащиеся в сельди, необходимы для здоровья костей и зубов, а витамины A, C и E поддерживают работу иммунной системы.

Витамин D и кальций, содержащиеся в сельди, необходимы для здоровья костей и зубов, а витамины A, C и E поддерживают работу иммунной системы. Помогает похудеть: Сельдь богата белоком, который дает ощущение сытости и помогает контролировать вес.

Какая сельдь самая полезная?

С точки зрения сохранения питательных веществ, наилучшим вариантом является запеченная сельдь. При таком способе приготовления рыба теряет минимум полезных свойств. Если же вы предпочитаете маринованную или слабосоленую сельдь, выбирайте качественную продукцию и обращайте внимание на склад.

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Кому не рекомендуется употреблять сельдь:

Людям с гипертонией, атеросклерозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфарктом миокарда и инсультом: Сельдь содержит много соли, которая может негативно повлиять на состояние этих людей.

Сельдь содержит много соли, которая может негативно повлиять на состояние этих людей. Беременным и кормящим грудью: Из-за высокого содержания соли и возможного присутствия паразитов, употребление сельди в этот период лучше ограничить.

Из-за высокого содержания соли и возможного присутствия паразитов, употребление сельди в этот период лучше ограничить. Людям с аллергией на рыбу: Аллергические реакции на сельдь, хоть и редкие, но возможны.

С чем не рекомендуется совмещать сельдь:

С продуктами, богатыми белоком: Бобовые, грибы, гречка, рис, яйца.

Бобовые, грибы, гречка, рис, яйца. С сыром, колбасой и красным мясом: Такое сочетание может привести к проблемам с пищеварением.

Напомним, мы уже писали о трех полосах, которые стоит включить в свой рацион.

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