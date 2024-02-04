'Магические' фразы, которые приведут к положительным изменениям: распечатайте и повторяйте каждый день

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"Бог есть любовь" (1 Ин. 4: 7)

Можно как угодно относиться к религии, но вряд ли вы будете отрицать целительную силу этого чувства.

Вот вам лайфхак, который гарантированно приведет к неожиданным приятным изменениям. Распечатать, повесить на холодильник и ежедневно повторять себе, мужу, ребенку.

Не все фразы подходят для того, чтобы говорить себе, но вы там разберетесь что к чему. Кстати, себе лучше говорить, глядя на себя в зеркало.

Эффект от фраз усиливается, когда есть контакт глаз. Вроде бы простые слова, но они производят какой-то магический эффект. Попробуйте и уже через неделю или три начнет что-то меняться.

Список "магических" фраз:

– Я всегда тебя люблю.

– Я люблю тебя, даже когда мы не говорим о наших проблемах.

– Я люблю тебя, даже когда ты испытываешь страх.

- Я люблю тебя, потому что ты – это ты.

– Я люблю тебя, даже когда ты ошибаешься.

- Я люблю тебя, даже когда я на тебя сержусь.

– Я люблю тебя, даже когда мы в ссоримся.

– Я люблю тебя, даже когда ты говоришь мне "нет".

– Я люблю тебя, даже когда ты говоришь, что не любишь меня.

– Я люблю тебя, даже когда мне это невыгодно.

– Я люблю тебя, даже когда ты сомневаешься в себе.

– Я люблю тебя, даже когда мы молчим вместе.

– Я люблю тебя, даже когда ты меняешь свои планы.

– Я люблю тебя, даже когда ты испытываешь сомнение.

– Я люблю тебя, даже когда ты испытываешь разочарование.

– Я люблю тебя, даже когда мы не видимся долгое время.

– Я люблю тебя, даже когда ты не можешь быть рядом в важные для меня моменты.

– Я люблю тебя, даже когда наши пути расходятся.

– Я люблю тебя, даже когда ты со мной не согласен.

– Я люблю тебя, даже когда мне с тобой сложно.

– Я люблю тебя, даже когда ты делаешь выбор, с которым я не согласен.

– Я люблю тебя, даже когда ты не оправдываешь моих ожиданий.

– Я люблю тебя, даже когда ты молчишь.

– Я люблю тебя, даже когда ты злишься.

- Я люблю тебя, даже когда ты безобразничаешь. Я люблю тебя, даже когда у тебя ничего не получается.

– Я люблю тебя, даже когда ты ничего не успеваешь.

– Я люблю тебя, даже когда ты не знаешь, чего хочешь.

- Я люблю тебя, даже когда ты сам(а) себя не любишь.