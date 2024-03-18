'Магический трюк', чтобы оживить сухую орхидею, цветы которой увяли

Орхидеи – цветы, требующие особого ухода и внимания. Однако, если вы забыли полить вашу орхидею и она высохла, не стоит паниковать.

Видео дня

Эксперты рекомендуют несколько шагов спасти ваше растение. Один из способов "оживить" цветок – провести обрезку.

Читайте также: Самые распространенные ошибки, которые следует избегать в уходе за орхидеями: ваше растение будет цвести весь год

Цветонос высохший и пожелтевший орхидеи нужно обрезать, оставив при этом две почки от основания. Это стимулирует дальнейшее цветение.

Проверьте корни вашей орхидеи. Удалите белые или черные корни, оставив только воздушные, здоровые корни.

После очищения растения от высохших частей, пересадите его в новый субстрат, содержащий глиняные шарики, мох-сфагнум, кокосовые волокна и другие компоненты, необходимые для здорового роста.

Поместите горшок с орхидеей в светлое место, но избегайте прямого солнечного света. Температура воздуха должна быть в пределах 18°C - 25°C.

Поливайте орхидею, окуная горшок в воду на 10 минут, а затем позволяя ему стечь. Избегайте чрезмерного полива, которое может привести к гниению корней.

Следуя этим советам, вы можете оживить вашу сухую орхидею и увидеть, как она снова зацветает во всей красе.

Предлагаем также узнать, как ухаживать за орхидеями, чтобы они дарили цветы каждый год.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!