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Магниевые ванны: как бороться со стрессом в домашних условиях

Светлана Фус

Магниевые ванны: как бороться со стрессом в домашних условиях

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Недавно мы говорили с вами о магнии. Хочу добавить еще немаловажную информацию. Употребление сладких газированных напитков, в которых много фосфора, приводит к потере магния. Чрезмерное употребление кофе, консервированных и обработанных продуктов, где содержание магния теряется наполовину, влияет на обеспечение этим минералом организма.

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Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами і напружений спосіб життя призводить до частого виникнення дефіциту магнію. А це, разом з іншими факторами - малорухливість, захоплення фастфудом і солодощами, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань⁣⁣.

 

 

⁣⁣І до речі, не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм і якого треба з’їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп і містити достатньо рослинної їжі.

 

 

 

Також зараз популярності набирають ванни з магнієвою сіллю (магнезія, сілль Епсома, англійська сіль).

 

 

Науково доведено, що розслаблюючі ванни з цією сіллю забезпечують:

 

  • Розслаблення на фізичному рівні та поліпшення емоційного стану.
  • Нормалізація лімфотоку і кровообігу.
  • Насичення шкірних покривів мікроелементами, живильними речовинами.
  • Покращення стану дерми, зменшення проявів целюліту і запобігання появі розтяжок.
  • Виведення токсичних речовин.
  • Зменшення болю в м’язах, що виникає через окислювальний стрес та інтенсивні фізичні навантаження.
  • Зняття набряклості верхніх і нижніх кінцівок.

 

 

Сольові ванни сприяють зменшенню в організмі гормонів стресу, що зараз вкрай необхідне всім українцям.

 

 

Бережіть себе!

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