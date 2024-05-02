Магнитная буря 2 мая стала сверхопасной: как защититься от геошторма

1 мая по Земле ударила мощная магнитная буря силой в 5 баллов. В четверг, 2 мая, сила геомагнитного шторма достигла уже 6 баллов из 9 возможных. Такие магнитные бури особенно опасны для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

По данным сервиса Meteoagent, с 3 по 4 мая сила геомагнитного шторма снизится до 4 баллов, однако опасность для метеопатов будет оставаться, поскольку это достаточно сильный уровень геоштормов.

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Магнитные бури: календарь

Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Кто чувствует магнитные бури

Магнитные бури могут влиять на людей, особенно тех, кто имеет определенные чувствительности или медицинские проблемы. Хотя большинство людей не испытывают явных физических ощущений в результате магнитных бурь, некоторые могут наблюдать определенные симптомы.

Среди них могут быть:

Головные боли: некоторые люди сообщают о появлении головной боли или мигрени во время магнитных бурь.

Ухудшение сна: магнитные бури могут приводить к изменениям в сонном цикле, что может привести к проблемам со сном или ощущению усталости.

Изменения настроения и эмоций: некоторые люди испытывают возбуждение или тревогу во время магнитных бурь. Это может быть связано с изменением химических реакций в мозге.

Физическое недомогание: другие могут испытывать общую усталость, тошноту или другие физические неудобства.

Что пить, когда магнитные бури?

Что касается пить во время магнитных бурь, основным советом является пить достаточное количество воды для обеспечения гидратации организма. Вода помогает очищать организм от токсинов и поддерживает нормальное функционирование всех систем, включая нервную и иммунную системы. Также можно употреблять спокойные и успокаивающие напитки, такие как травяные чаи или теплое молоко, чтобы снизить стресс и повысить уровень комфорта.

Однако важно обращаться к медицинскому специалисту, если вы испытываете серьезные дискомфортные симптомы во время магнитных бурь или какие-либо сопутствующие медицинские проблемы.

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