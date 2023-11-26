Магнитная буря красного уровня продолжается на Земле: как улучшить самочувствие

Магнитные бури красного уровня продолжаются на Земле с 24 ноября. Сегодня в субботу сила ударов составляет 5 баллов. Геомагнитные колебания могут влиять не на метеозависимых людей.

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Как сообщается на сайте центра Meteoagent, 27 ноября сила геомагнитных штормов снизится до 4 баллов и до конца месяца мощных бурь не ожидается.

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Они могут оказывать влияние на электронику, радиосвязь и даже на здоровье человека.

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Красный уровень магнитной бури – это самый высокий уровень, который означает, что буря может быть очень интенсивной. Она может вызвать такие симптомы, как:

Головная боль

Тошнота

Боль в спине и животе

Повышенное давление

Сонливость или бессонница

Обострение хронических болезней.

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов во время магнитной бури, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свое самочувствие:

Соблюдайте здоровый образ жизни. Это означает правильное питание, достаточный сон и регулярные упражнения. Уменьшите стресс. Магнитные бури могут усиливать стресс, поэтому важно найти способы его убавить, например, с помощью медитации, йоги или прогулок на свежем воздухе. Примите витамины. Некоторые витамины, такие как магний, витамин B6 и витамин C, могут помочь снизить симптомы магнитной бури.

Вот несколько конкретных советов, которые могут помочь вам улучшить самочувствие во время магнитной бури:

Пейте больше воды. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, потому важно пить много воды.

Ешьте легкие, здоровые блюда. Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы.

Сделайте ванную с эфирными маслами. Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон.

Послушайте умиротворяющую музыку. Спокойная музыка может помочь вам расслабиться и успокоиться.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

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