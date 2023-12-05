Магнитная буря красного уровня продолжается на Земле: как защитить организм

Во вторник, 5 декабря, на Земле идет мощная магнитная буря силой в 5 баллов. Этот показатель относится к красному уровню геомагнитных штормов.

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Магнитные бури могут влиять не только на спутники и связь, но и на самочувствие метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

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Согласно данным сервиса контроля за космической погодой Meteoagent, мощность геомагнитных колебаний снизится 6 декабря – до четырех баллов. Такая же магнитная буря будет продолжаться и в четверг, 7 декабря.

Симптомы воздействия магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Нарушение сна

Повышенная раздражительность

Увеличение частоты сердечных сокращений

Снижение АД

Обострение хронических заболеваний

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, лучше обратиться к врачу.

Как защититься от воздействия магнитной бури:

Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее принять меры по защите своего здоровья. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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