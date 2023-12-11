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Магнитная буря красного уровня ударила по Земле: как защитить здоровье

Былим Елена

Магнитная буря красного уровня ударила по Земле: как защитить здоровье

11 декабря на Земле продолжается магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных ударов составляла 5 баллов из 9 возможных.

По данным центра наблюдений за космической погодой Meteoagent, с 12 декабря наступит период затишья, которое продлится почти неделю. Уже с 18 декабря геомагнитные штормы вырастут в К-индекс 5 и продлятся двое суток подряд.

22, 30 и 31 декабря ожидают новые магнитные бури красного уровня.

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Календарь геомагнитных штормов на декабрь:

Магнитная буря красного уровня ударила по Земле: как защитить здоровье
Магнитная буря красного уровня ударила по Земле: как защитить здоровье

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых

Магнитные бури могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что штормы влияют на электрическую активность мозга, что может вызвать нарушение его функционирования.

Вот некоторые из основных симптомов, которые могут испытывать метеозависимые люди во время магнитной бури:

  • Головная боль
  • Усталость
  • Проблемы со сном
  • Тахикардия
  • Головокружение
  • Депрессия
  • Тревожность
  • Агрессия

Как защитить здоровье во время магнитных бурь

Если вы метеозависимый человек, то во время магнитной бури вам следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Соблюдайте здоровый образ жизни, включающий полноценное питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения.
  2. Ограничит потребление кофеина и алкоголя.
  3. Регулярно отдыхайте и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Если симптомы метеозависимости во время магнитной бури становятся очень сильными, следует обратиться к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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