Магнитная буря красного уровня ударила по Земле: как защитить здоровье
11 декабря на Земле продолжается магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных ударов составляла 5 баллов из 9 возможных.
По данным центра наблюдений за космической погодой Meteoagent, с 12 декабря наступит период затишья, которое продлится почти неделю. Уже с 18 декабря геомагнитные штормы вырастут в К-индекс 5 и продлятся двое суток подряд.
22, 30 и 31 декабря ожидают новые магнитные бури красного уровня.
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Календарь геомагнитных штормов на декабрь:
Воздействие магнитных бурь на метеозависимых
Магнитные бури могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что штормы влияют на электрическую активность мозга, что может вызвать нарушение его функционирования.
Вот некоторые из основных симптомов, которые могут испытывать метеозависимые люди во время магнитной бури:
- Головная боль
- Усталость
- Проблемы со сном
- Тахикардия
- Головокружение
- Депрессия
- Тревожность
- Агрессия
Как защитить здоровье во время магнитных бурь
Если вы метеозависимый человек, то во время магнитной бури вам следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Соблюдайте здоровый образ жизни, включающий полноценное питание, достаточный сон и регулярные физические упражнения.
- Ограничит потребление кофеина и алкоголя.
- Регулярно отдыхайте и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Если симптомы метеозависимости во время магнитной бури становятся очень сильными, следует обратиться к врачу.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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