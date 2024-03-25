Магнитная буря максимальной силы ударила по Земле: как защититься и что делать

Мощность магнитной бури, которая началась на Земле еще 21 марта, достигла максимального девятибалльного уровня в воскресенье. В понедельник, 25 марта, сила геомагнитных штормов достигает К-Индекса 8.

Видео дня

Согласно данным сервиса Meteoagent, 26 марта сила магнитной бури должна снизиться до 5 баллов (все еще красный уровень опасности), а с 27 марта наступит спокойный период, геомагнитных возмущений не предполагается.

Читайте также: Луна уменьшается в размерах и продолжает охлаждаться, есть ли в этом угроза человечеству

Магнитные бури: календарь

Что такое магнитные бури?

Это кратковременные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье человека?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Изменение АД

Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с хроническими заболеваниями, с метеозависимостью и ослабленным иммунитетом.

Что делать, чтобы уберечься от негативного воздействия магнитных бурь?

Следите за прогнозами магнитных бурь.

В дни магнитных бурь откажитесь от тяжелого физического труда.

Пейте больше воды.

Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами.

Хорошо высыпайтесь.

Принимайте контрастный душ.

Прогуляйтесь на открытом воздухе.

Избегайте стрессов.

Последствия магнитных бурь:

Важно помнить, что влияние магнитных бурь на людей индивидуально. Некоторые люди могут испытывать сильные симптомы, другие могут не испытывать никаких изменений.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова и как действует на человека метеопатия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!