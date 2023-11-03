Магнитная буря накрыла Землю: сколько будет продолжаться

Ноябрь начался с мощной магнитной бури, сила которой составляла 5 баллов. Эти геомагнитные удары продолжались 1 и 2 ноября.

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По данным "Метеоагент", мощная буря пошла на убыль и к 5 ноября ее сила составит всего 3 балла, к 9 ноября магнитная буря будет малоощутима – всего два балла.

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9 ноября геомагнитные колебания усилятся до 5 баллов, что чревато метеочувствительным людям ухудшением состояния здоровья. Уже не следующий день буря стихнет до 3 баллов и начнет постепенно спадать до 14 ноября.

Как облегчить симптомы метеозависимости

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к воздействию погодных условий.

Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить организм и сделать его более устойчивым к воздействию погодных условий. Отказ от вредных привычек . Курение, алкоголь и фастфуд ослабляют организм и могут усугубить симптомы метеопатии.

. Курение, алкоголь и фастфуд ослабляют организм и могут усугубить симптомы метеопатии. Лечение основного заболевания. Если у вас хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания или артриты, их лечение также поможет облегчить симптомы метеопатии.

Если вы чувствуете симптомы метеопатии, обратитесь к врачу. Он поможет вам определить причину ваших симптомов и назначит лечение, которое поможет вам чувствовать себя лучше.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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