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Магнитная буря продлится три дня подряд: как избежать ударов по здоровью

Былим Елена

Магнитная буря продлится три дня подряд: как избежать ударов по здоровью

Магнитная буря, которая началась 21 ноября, продлится три дня подряд. 22 и 23 ноября сила бури составит 4 балла, а 24 ноября она усилится до 5 баллов.

По данным сервиса Meteoagent, 22 и 23 ноября ожидаются магнитные бури К-индекса 4. 24 ноября сила ударов усилится до 5 баллов.

Магнитная буря продлится три дня подряд: как избежать ударов по здоровью

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Как магнитные бури влияют на людей

Магнитная буря – это кратковременное возмущение магнитного поля Земли, вызываемое вспышками на Солнце. Она может вызвать ряд проблем со здоровьем, включая:

  • Головная боль
  • Усталость
  • Проблемы со сном
  • Депрессию
  • Агрессию
  • Проблемы с сердцем
  • Проблемы с давлением

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы избежать ударов по здоровью во время магнитной бури, рекомендуется:

  1. Соблюдать здоровый образ жизни: правильно питаться, достаточно спать и заниматься спортом.
  2. Ограничить потребление кофе, алкоголя и никотина.
  3. Отдыхать в тишине и избегать стресса.
  4. Принимать успокаивающие препараты, если это нужно.
  5. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть особенно осторожны во время магнитной бури.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, необходимо обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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