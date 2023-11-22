Магнитная буря продлится три дня подряд: как избежать ударов по здоровью

Магнитная буря, которая началась 21 ноября, продлится три дня подряд. 22 и 23 ноября сила бури составит 4 балла, а 24 ноября она усилится до 5 баллов.

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По данным сервиса Meteoagent, 22 и 23 ноября ожидаются магнитные бури К-индекса 4. 24 ноября сила ударов усилится до 5 баллов.

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Как магнитные бури влияют на людей

Магнитная буря – это кратковременное возмущение магнитного поля Земли, вызываемое вспышками на Солнце. Она может вызвать ряд проблем со здоровьем, включая:

Головная боль

Усталость

Проблемы со сном

Депрессию

Агрессию

Проблемы с сердцем

Проблемы с давлением

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы избежать ударов по здоровью во время магнитной бури, рекомендуется:

Соблюдать здоровый образ жизни: правильно питаться, достаточно спать и заниматься спортом. Ограничить потребление кофе, алкоголя и никотина. Отдыхать в тишине и избегать стресса. Принимать успокаивающие препараты, если это нужно. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть особенно осторожны во время магнитной бури.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, необходимо обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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