Магнитная буря продлится три дня подряд: как избежать ударов по здоровью
Магнитная буря, которая началась 21 ноября, продлится три дня подряд. 22 и 23 ноября сила бури составит 4 балла, а 24 ноября она усилится до 5 баллов.
По данным сервиса Meteoagent, 22 и 23 ноября ожидаются магнитные бури К-индекса 4. 24 ноября сила ударов усилится до 5 баллов.
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Как магнитные бури влияют на людей
Магнитная буря – это кратковременное возмущение магнитного поля Земли, вызываемое вспышками на Солнце. Она может вызвать ряд проблем со здоровьем, включая:
- Головная боль
- Усталость
- Проблемы со сном
- Депрессию
- Агрессию
- Проблемы с сердцем
- Проблемы с давлением
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Чтобы избежать ударов по здоровью во время магнитной бури, рекомендуется:
- Соблюдать здоровый образ жизни: правильно питаться, достаточно спать и заниматься спортом.
- Ограничить потребление кофе, алкоголя и никотина.
- Отдыхать в тишине и избегать стресса.
- Принимать успокаивающие препараты, если это нужно.
- Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть особенно осторожны во время магнитной бури.
Если вы испытываете ухудшение самочувствия, необходимо обратиться к врачу.
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