Магнитные бури: календарь на февраль обещает еще два опасных удара

Магнитные бури сегодня, 17 февраля, не ожидаются. Однако ситуация изменится уже в воскресенье, 18 февраля.

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Согласно данным центра Meteoagent, пятибалльные штормы растянутся на двое суток – 18 и 19 февраля. Это будут бури "красного" уровня опасности, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

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Магнитные бури календарь на февраль 2024

Что означает магнитные бури

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате воздействия солнечной активности. Эти возмущения могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Кто чувствует магнитные бури

Некоторые люди испытывают негативное влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Это может проявляться в виде головных болей, головокружения, усталости, раздражительности, нарушения сна, обострения хронических заболеваний.

Магнитные бури испытывают люди с метеозависимостью – чувствительны к изменениям погодных условий. Люди с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипотония, артрит, мигрень. Пожилые люди – их организм более подвержен воздействию магнитных бурь. Беременные женщины и дети также чувствительны к изменению геомагнитного поля Земли.

Как защититься от магнитных бурь:

Ведите здоровый образ жизни: Правильное питание, здоровый сон, физическая активность помогут вашему организму лучше справляться с воздействием магнитных бурь. Избегайте стрессов: Стресс может усилить негативное влияние магнитных бурь. Принимайте витамины: Витамины группы B, C, E помогут вашему организму во время магнитных бурь.

Если вы чувствуете сильное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу за консультацией.

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