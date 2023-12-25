Магнитные бури на конец декабря и начало января: когда ждать мощных ударов

Конец декабря ознаменуется несколькими магнитными бурями разной интенсивности. А в начале января предварительно сильных геомагнитных штормов не ожидается.

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По данным центра Meteoagent, 25 и 26 декабря продлится "зеленый период" – геомагнитные штормы не превысят трех баллов. 27 декабря ожидается магнитная буря оранжевого уровня с К-индексом 4, которая может влиять на людей с хроническими заболеваниями и метеозависимыми.

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В период с 28 по 31 включительно будет продолжаться период затишья, который перейдет и на первые дни января 2024 года. Только 13 и 14 января ожидаются магнитные бури силой в 4 балла.

Следует отметить, что прогноз геомагнитных штормов может изменяться в зависимости от активности Солнца, поэтому этот прогноз является предварительным.

Календарь магнитных бурь на конец декабря

Календарь магнитных бурь на январь

Что делать метеозависимым в дни магнитных бурь:

соблюдайте режим дня, сна, отдыха;

сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;

избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;

откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя;

соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.

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