Магнитные бури на конец марта: придется ли терпеть недомогание
Во второй половине марта 2024 года не ожидается опасных красных периодов магнитных бурь, когда сила штормов достигает более 5 баллов. По предварительному графику, магнитные бури до апреля 2024 г. возможны, однако они не будут представлять опасности для метеозависимых людей.
По данным сервиса Meteoagent, с 21 по 22 марта возможна слабая трибалльная геомагнитная активность, а 27 и 28 – возможно, произойдут умеренные геомагнитные штормы.
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Что такое магнитные бури
Они возникают из-за вспышек на Солнце — поток заряженных солнечных частиц может проникать в магнитное поле Земли и вызвать его колебания. Продолжительность магнитных бурь может составлять от нескольких часов до нескольких дней.
Как магнитные бури влияют на людей
Магнитные бури представляют опасность не только для метеочувствительных людей, но и беременных, детей, пожилых людей.
Магнитные возмущения могут повлечь за собой плохое самочувствие, поскольку они влияют на перемещение жидкости в теле живых существ.
На кого влияют магнитные бури
- люди с хроническими заболеваниями сердца;
- люди с артериальной гипертензией;
- беременные;
- младенцы;
- люди постарше;
- люди с проблемами с иммунитетом;
- люди с повышенным уровнем стресса.
Как пережить влияние магнитной бури
В период магнитных бурь могут возникнуть следующие симптомы метеозависимости:
- головная боль; головокружение;
- скачки артериального давления;
- боль в сердце;
- учащенное сердцебиение;
- нарушение координации;
- нарушение сна;
- шум в ушах.
Магнитные бури также могут усилить раздражительность, беспокойство, спровоцировать скачки настроения и значительно снизить работоспособность.
Что пить когда магнитные бури
Чтобы избежать негативного воздействия магнитных бурь, нужно соблюдать режим сна, следить за питанием и пить больше воды. Эксперт советует употреблять продукты с высоким содержанием железа, цинка и селена, а также витамины B и C.
Следует отказаться от употребления жирной, жареной и соленой пищи, а также кофе и алкоголя.
При резком ухудшении состояния лучше сразу обратиться за помощью к врачу.
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