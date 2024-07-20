Магнитные бури усилятся до красного уровня: прогноз геоштормов на трое суток

Обновился календарь магнитных бурь на июль 2024 года. Согласно графику, сила геомагнитных ударов усилится.

Согласно данным портала Meteoagent, уже 20 июля магнитная буря достигла 4 баллов опасности, однако 21 июля она усилится уже до 5 (красный уровень). Продолжятся геомагнитные возмущения до 23 июля.

Магнитные бури, расписание на июль 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

В период с 23 по 31 июля геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Однако следует отметить, что график может существенно измениться, поскольку заранее предусмотреть магнитные бури невозможно.

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные влиянием солнечного ветра. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Как человек ощущает магнитные бури?

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным, в зависимости от его чувствительности к ним. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Возбуждение или раздражительность

Усталость

Сонливость

Боль в мышцах и суставах

Ухудшение концентрации внимания

Нарушение сна

Как пережить магнитные бури?

Существует несколько способов, которые помогут вам пережить магнитные бури:

Соблюдайте режим дня и высыпайтесь. Питайтесь правильно и употребляйте много жидкости. Избегайте стрессовых ситуаций. Занимайтесь спортом или другой физической активностью умеренно. Принимайте контрастный душ. Употребляйте успокаивающие травы, такие как валериана или мята.

При необходимости принимайте обезболивающие или седативные препараты (по рекомендации врача).

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