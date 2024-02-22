rus
Українська
Общество

Магнитные бури в феврале: в какие дни еще поштормит

Былим Елена

Магнитные бури в феврале: в какие дни еще поштормит

Предыдущий прогноз магнитных бурь на конец февраля 2024 г. указывает на то, что последний месяц зимы завершится без мощных геомагнитных вспышек.

Как сообщает Meteoagent, в период с 22 по 29 февраля включительно геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Вас также может заинтересовать: Магнитные бури заставили птиц изменить миграцию – ученые

Магнитные бури сегодня, завтра и до конца месяца:

  • 22 февраля – K-индекс 3 (средняя активность солнечной бури)
  • 23 февраля – K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури)
  • 24 февраля – K-индекс 2
  • 25 февраля – K-индекс 2
  • 26 февраля – K-индекс 3
  • 27 февраля – K-индекс 3
  • 28 февраля – K-индекс 2
  • 29 февраля – K-индекс 2
Магнитные бури в феврале: в какие дни еще поштормит

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызываемые солнечной активностью. Они могут оказывать разное влияние на людей, в зависимости от их индивидуальной чувствительности и интенсивности бури.

Симптомы воздействия магнитных бурь:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Изменение АД
  • Нарушение сна
  • Усталость
  • Раздражительность
  • Боль в суставах
  • Обострение хронических заболеваний

Что делать в опасные периоды магнитных бурь:

  • Следите за прогнозом магнитных бурь.
  • Защищайте себя от солнца.
  • Пейте много воды.
  • Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.
  • Высыпайтесь.
  • Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.
  • Принимайте успокаивающие средства, если это нужно.

Если вы знаете, что чувствительны к магнитным бурям, важно принять меры, чтобы защитить себя. Если вы чувствуете симптомы воздействия магнитной бури:

  1. Обратитесь к врачу.
  2. Примите лекарство, которое вам рекомендовал врач.
  3. Отдыхайте.
  4. Проветривайте помещение.
  5. Пейте травяные чаи

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

КосмосОбщество