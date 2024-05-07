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Магнитные бури в мае: расписание опасных периодов до конца недели

Былим Елена

Магнитные бури в мае: расписание опасных периодов до конца недели
Есть ли магнитные бури сегодня

Во вторник, 7 мая, на Земле продолжается опасная магнитная буря силой в четыре балла. Прогнозируется, что она растянется на двое суток.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 7 и 8 мая геомагнитный шторм будет составлять К-индекс 4, что означает его опасность для метеочувствительных. Однако уже 13 мая прогнозируется новая волна магнитных бурь.

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Магнитные бури: календарь

Магнитные бури в мае: расписание опасных периодов до конца недели
Когда магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это временное нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время магнитной бури в атмосфере Земли накапливается заряженная энергия, которая может оказывать негативное влияние на работу электроприборов, а также на здоровье людей.

Симптомы магнитной бури:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Снижение трудоспособности
  • Нарушение сна
  • Повышение АД
  • Ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями

Что нельзя делать во время магнитной бури?

  • Употреблять алкоголь и кофе.
  • Курить.
  • Заниматься интенсивными физическими упражнениями.
  • Находиться на солнце в течение длительного времени.
  • Стряхивать.

Рекомендуется во время магнитной бури больше отдыхать, пить много воды, есть здоровую пищу, принимать контрастный душ.

Важно! Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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