Магнитные бури в мае: расписание опасных периодов до конца недели
Во вторник, 7 мая, на Земле продолжается опасная магнитная буря силой в четыре балла. Прогнозируется, что она растянется на двое суток.
Согласно данным сервиса Meteoagent, 7 и 8 мая геомагнитный шторм будет составлять К-индекс 4, что означает его опасность для метеочувствительных. Однако уже 13 мая прогнозируется новая волна магнитных бурь.
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Магнитные бури: календарь
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря – это временное нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время магнитной бури в атмосфере Земли накапливается заряженная энергия, которая может оказывать негативное влияние на работу электроприборов, а также на здоровье людей.
Симптомы магнитной бури:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Снижение трудоспособности
- Нарушение сна
- Повышение АД
- Ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями
Что нельзя делать во время магнитной бури?
- Употреблять алкоголь и кофе.
- Курить.
- Заниматься интенсивными физическими упражнениями.
- Находиться на солнце в течение длительного времени.
- Стряхивать.
Рекомендуется во время магнитной бури больше отдыхать, пить много воды, есть здоровую пищу, принимать контрастный душ.
Важно! Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.
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