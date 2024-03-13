Магнитные бури в марте: когда опасные штормы и как защититься

В среду и четверг, 13 и 14 марта, геомагнитное поле Земли будет находиться под влиянием трехбалльных магнитных бурь, не представляющих угрозы здоровью метеозависимых людей. До конца недели возмущений ждать не стоит.

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Согласно данным сервиса Meteoagent, до конца марта продлится "зеленый период", во время которого геомагнитные штормы не будут превышать 3 балла. Хотя график магнитных бурь еще может измениться, ведь на него влияет поведение Солнца.

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Магнитные бури в марте 2024 года.

Как магнитные бури влияют на организм человека и что пить когда магнитные бури

Магнитные бури могут оказывать влияние на организм человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя большинство людей не ощущают эти изменения, некоторые могут ощущать определенное влияние на свое самочувствие. Вот некоторые возможные эффекты, которые магнитные бури могут иметь на человека:

Головная боль и мигрень

Ухудшение сна

Ухудшение настроения и эмоциональное состояние

Изменения кровообращения и АД.

Во время магнитных бурь важно поддерживать здоровый гидратационный режим и избегать употребления алкоголя и кофе, которые могут усугублять некоторые указанные выше симптомы. Вместо этого лучше пить воду, чай с травами или другие безалкогольные напитки, помогающие успокоить нервную систему и поддерживающие гидратацию.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие причины.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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