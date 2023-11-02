Магнитные бури в ноябре: в какие дни будет особенно штормить

Ноябрь будет менее опасен для метеозависимых людей, чем был октябрь. Магнитные бури этого месяца тоже будут, но не столь часто и меньшей силы.

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По данным приложения "Метеоагент", 2 ноября ожидается мощный геомагнитный удар силой 6 баллов, он будет ощутим и может привести к ухудшению самочувствия.

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До 9 ноября сильных солнечных штормов не будет, а вот уже в четверг, 9 ноября, магнитная буря будет четырехбалльной. Затем ожидается затишье до 20 ноября включительно. Четырехбалльная магнитная буря повторится 21, 23 и 24 ноября.

Последние мощные геомагнитные удары могут произойти 25 и 26 ноября. В эти дни магнитные бури достигнут 5 баллов.

Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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