Магнитные бури в январе: когда ждать ухудшения здоровья
В январе период опасных геомагнитных штормов пришелся на первую неделю. В частности, бури красного уровня наблюдались с 1 по 5 января.
Новая рабочая неделя обещает быть спокойной. Специалисты Meteoagent обещают "период затишья". Геомагнитный фон будет держаться на "зеленом уровне" – штормы не будут превышать 2-3 балла.
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Магнитные колебания возрастут до 4 баллов и продлятся двое суток в конце января – 28 и 29 числа.
График магнитных бурь на январь 2024 года:
В периоды геомагнитных бурь недомогание могут почувствовать метеопаты и люди с хроническими заболеваниями.
Симптомы метеопатии:
- головная боль,
- мигрень,
- головокружение,
- тошнота или рвота,
- слабость,
- сонливость,
- одышка,
- заделка ушей,
- боль в суставах,
- раздражительность или плохое настроение.
Что делать когда магнитная буря
Врачи советуют в опасные периоды соблюдать здоровый образ жизни.
- сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;
- выполняйте дыхательные упражнения, например во время ходьбы;
- избегайте эмоциональных стрессов и перенапряжения;
- откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя,
- соблюдайте умеренность в диете, откажитесь от жирной и жареной пищи.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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