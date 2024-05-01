Май начался с мощной магнитной бури: сколько будут продолжаться опасные удары
В среду, 1 мая, по Земле ударила мощная магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 5 баллов.
Как прогнозируют эксперты сервиса исследований космической погоды, начавшаяся сегодня буря растянется на трое суток. 2 и 3 мая ее сила составит 4 балла. С 4 по 7 мая прогнозируется трехбалльная магнитная буря.
Вас также заинтересует: Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение
Воздействие магнитных бурь на человека:
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимые.
Вот некоторые из возможных симптомов:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Изменение давления
- Увеличение частоты сердечных сокращений
- Ухудшение сна
- Снижение трудоспособности
- Раздражение
- Апатия
Как защититься от магнитных бурь:
- Соблюдать режим дня и здоровый сон.
- Есть здоровую пищу и пить много воды.
- Избегать стрессовых ситуаций.
- Больше находиться на открытом воздухе.
- Принимать контрастный душ.
- Заниматься спортом (если нет противопоказаний).
- Принимать витамины и минералы.
- При необходимости принимать успокаивающие средства (по рекомендации врача).
Важно: если вы чувствуете негативное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему самочувствию во время магнитных бурь.
Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!