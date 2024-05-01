Май начался с мощной магнитной бури: сколько будут продолжаться опасные удары

В среду, 1 мая, по Земле ударила мощная магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 5 баллов.

Как прогнозируют эксперты сервиса исследований космической погоды, начавшаяся сегодня буря растянется на трое суток. 2 и 3 мая ее сила составит 4 балла. С 4 по 7 мая прогнозируется трехбалльная магнитная буря.

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Воздействие магнитных бурь на человека:

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимые.

Вот некоторые из возможных симптомов:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Изменение давления

Увеличение частоты сердечных сокращений

Ухудшение сна

Снижение трудоспособности

Раздражение

Апатия

Как защититься от магнитных бурь:

Соблюдать режим дня и здоровый сон.

Есть здоровую пищу и пить много воды.

Избегать стрессовых ситуаций.

Больше находиться на открытом воздухе.

Принимать контрастный душ.

Заниматься спортом (если нет противопоказаний).

Принимать витамины и минералы.

При необходимости принимать успокаивающие средства (по рекомендации врача).

Важно: если вы чувствуете негативное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему самочувствию во время магнитных бурь.

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