Макияж без макияжа: как создать идеальный тон лица с минимумом косметики

Кто сказал, что для того чтобы выглядеть безупречно, нужны тона косметики? Легкий и естественный макияж уже давно стал классикой, а в этом сезоне он особенно актуален, вдохновляясь эстетикой 90-х. Сочные румяная, сияющая кожа и минимум косметики – вот секреты свежего и юного вида. Об этом пишет The Sun.

Секреты визажистов: как скрыть недостатки без макияжного торта

Многие из нас не представляют свое утро без тонального крема и консилера. Но обязательно ли использовать их в большом количестве? Визажисты советуют обратить внимание на технику точечного нанесения. Этот простой лайфхак позволяет скрыть недостатки, не перегружая кожу. Достаточно нанести небольшое количество тонального крема кончиками пальцев на проблемные зоны и лёгкими движениями растушевать. Такой подход обеспечивает природное покрытие и создает иллюзию идеальной кожи без макияжа.

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Выбираем текстуру и оттенок:

Тональные основания: Выбирайте легкие флюиды или кремовые текстуры. Они обеспечивают комфортное ношение и позволяют коже дышать. Для сухой кожи подойдут увлажняющие формулы, а для жирной – матирующие.

Выбирайте легкие флюиды или кремовые текстуры. Они обеспечивают комфортное ношение и позволяют коже дышать. Для сухой кожи подойдут увлажняющие формулы, а для жирной – матирующие. Оттенок: Подбирайте тональный крем, максимально сливающийся с естественным цветом вашей кожи. Помните, что цвет может изменяться в зависимости от времени года и от общего тона кожи.

Подбирайте тональный крем, максимально сливающийся с естественным цветом вашей кожи. Помните, что цвет может изменяться в зависимости от времени года и от общего тона кожи. Коррекция: Если у вас покраснение или синяки под глазами, используйте цветные корректора перед нанесением тонального крема. Зеленый корректор нейтрализует покраснение, а персиковый – синевы.

Секреты сияющей кожи:

Хайлайтер: Добавьте несколько капель хайлайтера на выступающие части лица: скулы, спинку носа, над верхней губой. Это придаст коже сияние и свежесть.

Добавьте несколько капель хайлайтера на выступающие части лица: скулы, спинку носа, над верхней губой. Это придаст коже сияние и свежесть. Уход: Не забывайте о правильном уходе за кожей. Регулярная очистка, увлажнение и защита от солнца – залог здорового вида.

Макияж глаз:

Тени Выбирайте тени пастельных оттенков или тени цвета кожи. Это создаст эффект "макияжа без макияжа".

Выбирайте тени пастельных оттенков или тени цвета кожи. Это создаст эффект "макияжа без макияжа". Тушь: Используйте тушь для придания объема и выразительности ресницам.

Используйте тушь для придания объема и выразительности ресницам. Брови: Оформите брови с помощью теней или карандаша природного оттенка.

Румяна:

Оттенок: Выбирайте румяна розовых или персиковых оттенков. Наносите их на "яблочки" щек.

Выбирайте румяна розовых или персиковых оттенков. Наносите их на "яблочки" щек. Текстура: Крем или жидкие румяна создадут более естественный эффект.

Губы:

Бальзам или блеск: Добавьте губам естественный блеск с помощью бальзама или прозрачного блеска.

Добавьте губам естественный блеск с помощью бальзама или прозрачного блеска. Помада: Если вы хотите использовать помаду, выбирайте чудесные оттенки или цвета, близкие к природному цвету ваших губ.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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