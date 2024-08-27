Макияж 'минус 10 лет: визажисты посоветовали, как накраситься, чтобы выглядеть моложе

С годами любая женщина начинает замечать изменения в своем внешнем виде. Наиболее заметные изменения происходят с кожей: она становится более сухой, теряет эластичность, появляются морщинки и пигментные пятна. Это естественный процесс. Однако каждая женщина стремится выглядеть моложе. Индустрия красоты предлагает множество способов продлить молодость – от разнообразной косметики до уходовых процедур.

Макияж также может помочь выглядеть моложе. Визажистка Кейт Альберт поделилась вариантами макияжа, которые визуально сделают вас помоложе.

Нанесите крем для век

Сначала Кейт наносит крем для век на кожу под глазами от носа к вискам с помощью специального каменного валика для лица. Это не только увлажняет кожу, но и уменьшает отек благодаря легкому массажу.

Используйте пальцы

Чтобы тональное основание выглядело максимально естественно, лучше всего наносить его пальцами. Визажистка советует не размазывать крем по лицу, а использовать похлопывание, словно вбивая средство в кожу.

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Смешайте праймер и консилер

Кейт советует смешать маленькое количество праймера и хайлайтера перед нанесением на лицо. Такая смесь лучше ложится на кожу, выглядит более естественно и держится дольше. Визажистка также наносит эту смесь руками.

Какую пудру использовать

Кейт советует избегать полупрозрачной или белой пудры, поскольку она лишь подчеркивает недостатки кожи. Лучше выбрать пудру с легким оттенком, которая скроет проблемы на коже.

Бронзер

В конце Кейт рекомендует наносить кремовый бронзер, так как он лучше ложится на кожу.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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