Маленькая, черная, потертая: топ-5 сумок лета-2024

Лето уже на пороге, а это значит, что пора обновить не только гардероб, но и коллекцию аксессуаров. С чем же совмещать стильные летние платья и воздушные блузки? Конечно, с модными сумками! И помните, что мода – это не только о трендах. Это о том, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и создать образы, которые вам нравятся. Не бойтесь экспериментировать, ведь главное – это чувствовать себя уверенно и комфортно. Об этом пишет Радиотрек.

Маленькая черная:

Классика, которая никогда не выйдет из моды. Небольшая сумка черного цвета – это универсальный солдат, который выручит в любой ситуации. Ее можно сочетать с джинсами и футболкой, чтобы добавить образ немного рокерского шика, или с элегантным платьем для вечернего выхода.

Бордовая:

Глубокий и насыщенный бордовый цвет станет настоящим хитом осени и зимы 2024 года. Этот цвет ассоциируется с аристократизмом и высоким статусом, поэтому сумка бордового цвета станет отличным дополнением к классическим черным или белым образам. Ее можно сочетать с серым, желтым, оранжевым, розовым, красным, зеленым, синим и бежевым цветами.

Читайте также: Три летних варианта обуви, которые визуально удлиняют ноги и создают более стройный образ

Потертая:

Сумки в стиле гранж, сочетающие классические формы с эффектом изношенности, пришлись по душе многим модным инфлюэнсеркам. Их необычный дизайн и винтажный шарм делают стильным и неординарным аксессуаром.

Коричневый:

Для поклонниц минимализма идеально подойдет сумка коричневого цвета. Без лишних деталей, строгих форм – она станет любимым аксессуаром модниц, ценящих практичность и элегантность.

Большая:

Вместительная и удобная – вот главные характеристики модной сумки 2024 года. В нее поместится все необходимое, а минималистический дизайн делает ее стильным и универсальным дополнением к любому образу.

Напомним, стилисты показали самый горячий тренд обуви летом 2024 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!