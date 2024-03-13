Малоизвестный лайфхак: как посадить астры, чтобы цвели вплоть до зимы

Хотите, чтобы ваши астры цвели пышно и до самых морозов? Астры – неприхотливые цветы, но чтобы они цвели пышно и до самых морозов, нужно знать несколько уловок.

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Благодаря этим простым советам, которыми поделились на сайте noviydoctor, ваши астры будут радовать вас пышным цветением до самых морозов.

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Вот несколько уловок, которые помогут вам этого достичь:

1. Выбор места:

Астры любят солнце, поэтому выбирайте для них открытые участки.

Не сажайте их на одном месте более 3-4 лет подряд.

Чужими предшественниками для астр будут бархатцы, календула, циния, петуния.

2. Подготовка почвы:

Астрам нужна плодородная, рыхлая почва с нейтральной кислотностью.

С осени перекопайте землю на штык лопаты, добавьте перегной.

Весной за 2 нед до посева внесите минеральные удобрения.

3. Подготовка семян:

За день до посева замочите семена в марганцовке или фитоспорине на 2 часа.

4. Посев:

Высевайте астры в конце апреля – начале мая.

Делайте бороздки на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Пролейте бороздки водой, разложите семена с интервалом 1 см.

Присыпьте землей и полейте.

Накройте грядку спанбондом.

5. Уход:

После появления всходов открывайте сеянцы днем для закаливания.

Снимите укрытие в конце мая.

Регулярно поливайте астры, не допуская пересыхания грунта.

Проведите 2-3 подкормки в течение лета.

Пропалывайте грядки и удаляйте сорняки.

Еще несколько советов:

Для более раннего цветения можно вырастить астры рассадным способом.

Если вы хотите получить астры с большими цветами, удаляйте боковые побеги.

Для лучшего кущения прищипывайте верхушки центральных стеблей.

На зиму астры не нуждаются в укрытии.

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