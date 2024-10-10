'Мамин сынок': какие знаки зодиака не могут 'отпустить юбку'

В современных отношениях иногда возникает проблема, когда мужчина слишком зависит от матери. Жить с "маминым любимцем" может быть сложно, поскольку это часто приводит к напряженности и конфликтам. Постоянное сравнение с матерью и привязанность к ней разрушают гармонию в паре. В этой статье вы узнаете, под какими знаками рождаются мужчины, которые чаще всего оказываются мамиными сынишками.

Читайте также: Какие мужчины идеально подходят Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Дева

Не удивляйтесь, если мужчина-Дева постоянно вспоминает, как его мама делает то или иное: "мама поступила бы так", "мама сказала бы иначе". Несмотря на то, что он ценит семейные традиции, иногда он может слишком углубляться в сравнение. Мужчины, родившиеся под этим знаком, часто склонны сравнивать свою партнершу с матерью, и это вряд ли принесет положительные результаты. Однако когда Дева решает быть с женщиной, это должно означать готовность оставить материнскую опеку и стать настоящим самостоятельным мужчиной.

Козерог

Муж-Козерог тоже не всегда отличается самостоятельностью. Часто он ведет себя как инфантильный подросток, перекладывая ответственность на свою мать: "мама решит", "мама сделает". Такое поведение делает его партнерше жизнь невыносимой. В случае каких-либо затруднений он обращается за помощью к матери, избегая самостоятельного решения проблем. Но настоящей женщине нужен мужчина, способный взять на себя ответственность.

Конечно, такое поведение характерно не только для Дев или Козерогов. Человек любого знака может быть "маминым ребенком", что усложняет отношения и истощает эмоционально. Жизнь с таким партнером часто превращается в бесконечную борьбу, которая со временем становится пустой тратой времени и сил.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о женщине, которая будет лучшей женой среди знаков зодиака.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!