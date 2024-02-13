Маринованное сало: рецепт лучшей закуски
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Как и обещал, рецепт – сало маринованное от Алика.
Сало генеральское или сало с прослойкой мяса, порежьте небольшими кусочками.
Хорошо со всех сторон посолить, чтобы прямь хорошо просолилась.
Вложите в банку или в форму с крышкой
Перец горошком
Перец душистый
Лавровый лист
2-3 головки чеснока выжмет чеснодавкой
ВНИМАНИЕ: закипят кипяток и заливаете кипятком сало!
Оставляете при комнатной температуре на кухне, до утра и в холодильник
1-2 дня и приятного аппетита Вам! 50 капель чачи в рюмочку и самая лучшая закуска готова! Это сало можно хранить месяц!