Маринованное сало: рецепт лучшей закуски

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Как и обещал, рецепт – сало маринованное от Алика.

Сало генеральское или сало с прослойкой мяса, порежьте небольшими кусочками.

Хорошо со всех сторон посолить, чтобы прямь хорошо просолилась.

Вложите в банку или в форму с крышкой

Перец горошком

Перец душистый

Лавровый лист

2-3 головки чеснока выжмет чеснодавкой

ВНИМАНИЕ: закипят кипяток и заливаете кипятком сало!

Оставляете при комнатной температуре на кухне, до утра и в холодильник

1-2 дня и приятного аппетита Вам! 50 капель чачи в рюмочку и самая лучшая закуска готова! Это сало можно хранить месяц!