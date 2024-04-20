Мармелад ''Доминикана'' с неповторимым тропическим вкусом

У этого мармелада с красивым названием "Доминикана" неповторимый тропический вкус. А в его составе настоящие манго, кокос и маракуйя... Откусили кусочек домашнего мармелада, закрыли глаза и унеслись на жаркое побережье Доминиканы. Ведь путешествовать можно и так — изучая вкусы дальних стран! Попробуем?

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140 г сиропа глюкозы (кондитерской)

150 г мякоти маракуйи с косточкой

80 г кокоса (мелко нарезанного)

18 г пектина + 60 г сахара

400 г пюре манго

550 г сахара

1 ст. л. воды

5 г лимонной кислоты

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Для приготовления мармелада соединяем фруктовое пюре, кусочки кокоса с сахаром и глюкозой, немного прогреваем.

Шаг 2

В миске смешиваем пектин с сахаром (60 г), вливаем 1/3 теплого пюре, перемешиваем венчиком и возвращаем в сотейник к остальной части пюре.

Шаг 3

Перемешиваем и варим на среднем огне, помешивая, до 108°С. Снимаем с огня и вливаем лимонную кислоту, разведенную в воде.

Шаг 4

Сразу заливаем горячий мармелад в формы.

Это может быть как металлическая рамка, форма-круг, так и силиконовые формы.

Шаг 5

Оставляем мармелад при комнатной температуре не меньше, чем на сутки. Он должен "дозреть".

Хранить его можно 2-2,5 месяца в сухом, темном месте, в плотно закрытом контейнере, между листами пергамента.

Шаг 6

Перед подачей обваливаем мармелад в сахаре.

Мармелад готов!