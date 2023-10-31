Масла и теплая вода: индианки открыли 5 секретов роскошных волос

Индианки всегда славились своей яркой внешностью. Густоте и блеску их волос завидуют женщины по всему миру. Однако, чтобы иметь такую же замечательную прическу, следует придерживаться всего пяти простых правил.

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Об этом пишет Ukr.media.

Традиции

В Индии детей уже с самого раннего возраста учат ухаживать за волосами. Это обязательный ежедневный ритуал, подобный умыванию или приему душа.

Шампунь

Индийские женщины часто готовят свои шампуни самостоятельно. Их идеальный рецепт включает яичный белок, кокосовое масло, семена горчицы, куркуму и лимонный сок. Эти составляющие способствуют росту волос и придают им блеск.

Масла

Индийские женщины уделяют большое внимание использованию растительных масел. Оливковое, миндальное, кокосовое и кунжутное масла наносят непосредственно на кожу головы.

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Аюрведа

Согласно учению Аюрведа, красоту волос следует поддерживать не только извне, но и изнутри. Важно соблюдать правильный режим сна, регулярно практиковать медитацию,

заниматься йогой и питаться здоровой пищей.

Теплая холодная вода

Индийские женщины убеждены, что для мытья головы лучше использовать теплую воду, а для ополаскивания – холодную. Это изменение температуры помогает лучше удалить избыточный жир и улучшает кровообращение в коже головы.

Напомним, мы уже писали, как сушить волосы, чтобы не навредить

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