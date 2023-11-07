Мастера назвали 4 правила, продлевающих срок службы стиральной машинки

Для обеспечения длительной службы стиральной машинки важно соблюдать правила ухода и обслуживания. Например, многие люди не осознают, что нерегулярная чистка машины может привести к серьезным проблемам в ее работе, появлению неприятных запахов, увеличенному расходу электроэнергии и даже поломке оборудования.

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Об этом пишет Радиотрек.

Как же сберечь вашу стиральную машинку в хорошем состоянии?

Правило №1

Регулярно извлекайте лоток для порошка и очищайте его от остатков стирального порошка или накопленной плесени с помощью старой зубной щетки.

Правило №2

Барабан стиральной машинки также нуждается в чистке. Для этого можно залить 100 мл хлорки в барабан и запустить режим стирки при 60 градусах без белья.

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Правило №3

Удалите накипь из внутреннего отсека стиральной машинки с помощью 200 г лимонной кислоты, которую следует добавить в отсек для порошка, а также можно засыпать 50 г лимонки в барабан. Запустите максимальный температурный режим без белья.

Правило №4

Регулярно чистите фильтр сливной помпы. Разместите под ним емкость, слейте воду и очистите фильтр от мусора и других загрязнений. В этот фильтр часто попадает мелкий мусор и даже пуговицы.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в отсек стиральной машины.

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