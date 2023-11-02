Мастера назвали 6 причин, почему стиральная машина не сливает воду

Прежде чем начать искать причины, почему ваша стиральная машина не сливает воду, важно отключить ее от сети и обеспечить слив воды из бака. Вот некоторые рекомендации по проверке возможных причин возникновения проблемы.

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Сливной фильтр

Проверьте сливной фильтр на наличие загрязнений. Этот фильтр предназначен для содержания мусора и других предметов, которые могут повредить сливную помпу. Если фильтр забит, вода не вытекает из машины. Очистите фильтр, следуя инструкциям в руководстве пользователя стиральной машины.

Засор сливного шланга

Если помпа работает, но вода не сливается, проверьте сливной шланг, соединяющий машину со стоком или раковиной. Он может быть забит мусором. Отсоедините шланг и проверьте его состояние. Убедитесь, что он не пережат или извращен.

Канализационная система

Убедитесь, что канализационная система не забита, ведь это может помешать воде стекать. Если стиральная машина подключена к сифону или другому стоку, проверьте эти места на наличие засоров. Если есть проблемы, попробуйте их устранить или вызовите сантехника.

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Подключение стиральной машины

Убедитесь, что ваша стиральная машина правильно подключена к системе слива. Максимальная длина сливного шланга не должна превышать 3,7 метра, иначе сливной насос может быть недостаточно мощным для откачки воды. Если стиральная машина установлена ​​вдали от стока, рассмотрите возможность переноски ее ближе к системе сливания.

Режим стирки

Убедитесь, что режим стирки правильно выбран. Некоторые режимы могут предусматривать остановку воды. Если это произошло, попробуйте нажать кнопку "Пуск/Остановка/Отмена" и запустите программу слива воды.

Ошибки электроники

Сбои в работе электроники могут также привести к проблемам с водосливом. Попытайтесь отключить стиральную машину от электросети на 10-15 минут, а затем снова включить ее и попытаться запустить программу слива. Если это решит проблему, возможно, это был лишь временный сбой.

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