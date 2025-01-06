Мегамощная магнитная буря бушует на Земле: есть ли способы защититься
С начала января 2025 года на Земле бушуют мощные магнитные бури. Их уровень опасности достиг красного К-индекса.
Согласно графику Meteoagent, в понедельник, 6 января, держит геомагнитный шторм силой в семь баллов из 9 возможных. А 7 и 8 января магнитные бури начнут ослабевать (4 и 3 балла).
График показывает, что в январе 2025 года ожидается несколько периодов завышенной солнечной активности, проявляющихся в виде магнитных бурь. Между периодами повышенной активности будут наблюдаться относительно спокойные дни, когда солнечная активность будет на низком уровне. спокойные периоды ожидаются 9, 10, 12, 14 и 15 января.
Индекс Kp – это показатель, используемый для оценки геомагнитной активности. Он колеблется от 0 до 9, где 0 соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли, а 9 – очень сильному возмущению.
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Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.
Что принимать во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь организм может реагировать разными способами, в частности головной болью, слабостью или повышением АД.
Чтобы облегчить состояние:
- При головной боли – легкие обезболивающие средства (после консультации с врачом).
- Для поддержки сердечно-сосудистой системы – лекарство, стабилизирующее давление (согласно рекомендациям врача).
- Магний и калий: продукты или добавки, поддерживающие сердце, включая бананы, орехи, зеленые овощи.
- Травяные чаи: мелисса, мята, ромашка для успокоения нервной системы.
- Вода: поддерживайте гидратацию, выпивая достаточное количество воды.
Как человек ощущает магнитные бури?
Симптомы зависят от индивидуальной чувствительности, но чаще всего это:
- головная боль, головокружение
- Общая слабость, усталость
- Повышенная раздражительность, тревожность
- Нарушение сна
- Колебания АД
- Боль в суставах или мышцах
Когда будет сильнейшая магнитная буря
Дату сильнейшей магнитной бури можно уточнить по космическим прогнозам, поскольку она зависит от солнечной активности. Данные обновляются в режиме реального времени. Важно следить за прогнозами магнитных бурь в неделю, которые публикуют метеорологические службы. Предварительно известно, что в январе 2025 16 и 31 числа возможны мощные возмущения. Также "красные" геомагнитные шторма ожидаются в начале февраля.
Как помочь себе при магнитных бурях
- Режим дня: соблюдайте регулярный график сна и отдыха.
- Избегайте перегрузок.
- Сбалансированное питание: употребляйте продукты, богатые магнием (орехи, злаки) и калием (бананы, картофель).
- Ограничьте стресс: практикуйте техники релаксации, такие как йога или дыхательные упражнения.
- Контроль давления: если вы гипертоник, измеряйте давление и принимайте лекарства по назначению врача.
- Прогулки на открытом воздухе: они способствуют стабилизации нервной системы.
- Избегайте кофеина и алкоголя: они могут ухудшить состояние. При появлении сильных симптомов обратитесь к врачу.
Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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