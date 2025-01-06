Мегамощная магнитная буря бушует на Земле: есть ли способы защититься

С начала января 2025 года на Земле бушуют мощные магнитные бури. Их уровень опасности достиг красного К-индекса.

Согласно графику Meteoagent, в понедельник, 6 января, держит геомагнитный шторм силой в семь баллов из 9 возможных. А 7 и 8 января магнитные бури начнут ослабевать (4 и 3 балла).

Магнитные бури январь 2025. Источник: meteoagent.com

График показывает, что в январе 2025 года ожидается несколько периодов завышенной солнечной активности, проявляющихся в виде магнитных бурь. Между периодами повышенной активности будут наблюдаться относительно спокойные дни, когда солнечная активность будет на низком уровне. спокойные периоды ожидаются 9, 10, 12, 14 и 15 января.

Магнитные бури январь 2025. Источник: meteoagent.com

Индекс Kp – это показатель, используемый для оценки геомагнитной активности. Он колеблется от 0 до 9, где 0 соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли, а 9 – очень сильному возмущению.

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Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Что принимать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь организм может реагировать разными способами, в частности головной болью, слабостью или повышением АД.

Чтобы облегчить состояние:

При головной боли – легкие обезболивающие средства (после консультации с врачом).

Для поддержки сердечно-сосудистой системы – лекарство, стабилизирующее давление (согласно рекомендациям врача).

Магний и калий: продукты или добавки, поддерживающие сердце, включая бананы, орехи, зеленые овощи.

Травяные чаи: мелисса, мята, ромашка для успокоения нервной системы.

Вода: поддерживайте гидратацию, выпивая достаточное количество воды.

Как человек ощущает магнитные бури?

Симптомы зависят от индивидуальной чувствительности, но чаще всего это:

головная боль, головокружение

Общая слабость, усталость

Повышенная раздражительность, тревожность

Нарушение сна

Колебания АД

Боль в суставах или мышцах

Когда будет сильнейшая магнитная буря

Дату сильнейшей магнитной бури можно уточнить по космическим прогнозам, поскольку она зависит от солнечной активности. Данные обновляются в режиме реального времени. Важно следить за прогнозами магнитных бурь в неделю, которые публикуют метеорологические службы. Предварительно известно, что в январе 2025 16 и 31 числа возможны мощные возмущения. Также "красные" геомагнитные шторма ожидаются в начале февраля.

Магнитные бури январь 2025. Источник: meteoagent.com

Как помочь себе при магнитных бурях

Режим дня: соблюдайте регулярный график сна и отдыха. Избегайте перегрузок. Сбалансированное питание: употребляйте продукты, богатые магнием (орехи, злаки) и калием (бананы, картофель). Ограничьте стресс: практикуйте техники релаксации, такие как йога или дыхательные упражнения. Контроль давления: если вы гипертоник, измеряйте давление и принимайте лекарства по назначению врача. Прогулки на открытом воздухе: они способствуют стабилизации нервной системы. Избегайте кофеина и алкоголя: они могут ухудшить состояние. При появлении сильных симптомов обратитесь к врачу.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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