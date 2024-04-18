Меньше – не значит полезнее: молоко с какой жирностью советуют пить диетологи

В современных супермаркетах изобилуют полки с молочной продукцией, предлагая молоко на любой вкус. Но знаете ли вы, что разница заключается не только в проценте от жирности, но и в пользе для организма?

Диетологи рекомендуют выбирать молоко средней жирности – 2,5% или 3,2%. Этот диапазон считается оптимальным, ведь оно максимально богато микроэлементами и витаминами. Об этом пишет Радиотрек.

Почему следует выбирать молоко средней жирности:

Сбалансированный состав: В молоке содержится оптимальное количество жиров, необходимых для усвоения витаминов A, D, E и K. Эти жирорастворимые витамины играют важную роль в работе иммунной системы, способствуют здоровью кожи и волос, а также участвуют в обмене веществ.

Больше пользы: В отличие от обезжиренного молока, молоко средней жирности содержит больше белка, кальция и других питательных веществ.

В отличие от обезжиренного молока, молоко средней жирности содержит больше белка, кальция и других питательных веществ. Лучший вкус: Благодаря жирам молоко 2,5-3,2% имеет более насыщенный и сливочный вкус, который нравится многим.

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Почему не стоит выбирать обезжиренное молоко:

Утрата витаминов: При удалении жиров из молока удаляются и жирорастворимые витамины A, D, E и K.

При удалении жиров из молока удаляются и жирорастворимые витамины A, D, E и K. Хуже усваивается: Из-за низкого содержания жиров, оставшиеся витамины усваиваются организмом значительно хуже.

Можно ли пить жирное молоко?

Употребление слишком жирного молока (от 3,5% жирности) не рекомендуется, особенно людям с повышенным уровнем холестерина.

Напомним, мы уже писали, так ли полезна безглютеновая диета, как о ней говорят.

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