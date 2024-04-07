Мерцающие яйца-бриллианты на Пасху: как правильно сварить в белом и красном вине

Окрашенные яйца – непременная часть пасхальных праздников. Если вы хотите оригинальности, можете попробовать покрасить яйца в вине, они станут блестящими и мерцающими как драгоценные камни.

Как сообщает nockingpointwines, красить пасхальные яйца можно как красным, так и белым вином. Эксперты советуют взять необходимое количество яиц и бутылку красного вина. Вылейте вино в кастрюлю и доведите его до кипения. Добавьте яйца и варите около 20 минут.

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Когда сварились яйца, накройте крышкой и оставьте на 12 часов в вине, прежде чем вынуть их. Дайте им высохнуть в течение часа на бумажных полотенцах или около того.

Эти яйца будут иметь удивительный блеск и цвет.

Пользовательница ТикТок с ником nockingpointwines предлагает красить яйца в белом вине и добавлять пищевые красители по своему вкусу. Все, что вам нужно, это 750 мл белого вина (покупайте самое дешевое, качество не имеет значения), 150 граммов белого сахара и пищевой краситель – любого цвета по вашему вкусу.

Добавьте в кастрюлю вино, сахар и пищевой краситель и перемешайте. Добавьте яйца и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 10-13 минут. Выключите огонь и дайте им постоять в кастрюле не менее 12 часов.

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